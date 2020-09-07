***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2020 10:18
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EC2 Fonu Ağustos/2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873439
BIST
14:361.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,00
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
14:367,4655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0321
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4655
En Düşük
7,4198
14:368,8296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0195
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
14:36462,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,63
|Açılış
|: 462,84
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler14:36
|UTPYA
|7,70
|13.906.226
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.712.421
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.111.917
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.059.915
|% -9,89
|
|LUKSK
|28,00
|2.677.937
|% -6,73
|
|TURSG
|6,13
|643.961.946
|% 3,03
|
|SISE
|6,29
|631.201.820
|% 0,48
|
|FENER
|40,38
|628.333.234
|% 9,08
|
|EKGYO
|1,82
|557.420.033
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,69
|361.663.246
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,82
|557.420.033
|% 4,60
|
|ADESE
|2,14
|233.997.594
|% 4,90
|
|TURSG
|6,13
|643.961.946
|% 3,03
|
|SISE
|6,29
|631.201.820
|% 0,48
|
|GSRAY
|3,69
|361.663.246
|% 2,50
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4616
|7,4655
|% 0,43
|
|Euro
|8,8256
|8,8296
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7932
|9,8423
|% -0,50
|
|Frank
|8,1326
|8,1816
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9842
|1,9942
|% 0,41
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-5,40
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.061
|3.137
|-2,82
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,36
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,69
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,86
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,02
|
|B. Petrol
|42,09
|42,09
|-0,57
|