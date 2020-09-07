***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2020 10:18
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECB Fonu Ağustos/2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873440
BIST
14:361.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,00
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
14:367,4641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0307
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
14:368,8302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0201
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
14:36462,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,52
|Açılış
|: 462,84
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler14:36
|UTPYA
|7,70
|13.906.226
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.712.421
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|SELGD
|2,75
|1.215.144
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.060.023
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.059.902
|% -9,89
|
|LUKSK
|28,00
|2.677.629
|% -6,73
|
|TURSG
|6,13
|637.834.521
|% 3,03
|
|SISE
|6,29
|631.032.660
|% 0,48
|
|FENER
|40,22
|623.874.690
|% 8,64
|
|EKGYO
|1,81
|557.375.340
|% 4,02
|
|GSRAY
|3,69
|361.226.319
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,81
|557.375.340
|% 4,02
|
|ADESE
|2,14
|233.864.165
|% 4,90
|
|TURSG
|6,13
|637.834.521
|% 3,03
|
|SISE
|6,29
|631.032.660
|% 0,48
|
|GSRAY
|3,69
|361.226.319
|% 2,50
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4623
|7,4641
|% 0,41
|
|Euro
|8,8256
|8,8302
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,7900
|9,8391
|% -0,53
|
|Frank
|8,1320
|8,1810
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9840
|1,9939
|% 0,40
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-4,84
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,52
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|-5,00
|
|Tam
|3.061
|3.137
|-2,82
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,36
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,69
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|42,08
|42,08
|-0,58
|