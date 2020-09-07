***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2020 10:18
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECV Fonu Ağustos/2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873441
BIST
14:331.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,16
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
14:337,4646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0312
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
14:338,8302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0201
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
14:33462,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,51
|Açılış
|: 462,83
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler14:33
|DITAS
|33,00
|3.712.421
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|13.898.703
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|SELGD
|2,75
|1.215.144
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.007.292
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.057.586
|% -9,89
|
|LUKSK
|28,24
|2.639.721
|% -5,93
|
|TURSG
|6,16
|628.863.097
|% 3,53
|
|SISE
|6,29
|624.778.672
|% 0,48
|
|FENER
|40,36
|615.914.413
|% 9,02
|
|EKGYO
|1,81
|556.851.453
|% 4,02
|
|GSRAY
|3,70
|358.138.236
|% 2,78
|
|EKGYO
|1,81
|556.851.453
|% 4,02
|
|ADESE
|2,14
|232.585.498
|% 4,90
|
|TURSG
|6,16
|628.863.097
|% 3,53
|
|SISE
|6,29
|624.778.672
|% 0,48
|
|GSRAY
|3,70
|358.138.236
|% 2,78
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4623
|7,4646
|% 0,42
|
|Euro
|8,8242
|8,8302
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,7887
|9,8378
|% -0,54
|
|Frank
|8,1284
|8,1774
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9841
|1,9940
|% 0,40
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-3,37
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,51
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|-4,00
|
|Tam
|3.061
|3.137
|-2,82
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,36
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,69
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,88
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|42,06
|42,06
|-0,60
|