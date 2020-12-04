***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.12.2020 13:24
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
ECT Fonu Kasım/2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891403
BIST
14:411.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,79
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
14:417,7895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0177
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
14:419,4826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0357
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
14:41461,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,77
|Açılış
|: 461,08
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,00
BIST En Aktif Hisseler14:39
|SNPAM
|17,38
|4.635.449
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|600.385.468
|% 9,99
|
|ERBOS
|35,56
|34.970.966
|% 9,96
|
|BEYAZ
|10,98
|11.296.553
|% 9,91
|
|GLBMD
|6,20
|10.864.710
|% 9,35
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|SODSN
|23,36
|287.286
|% -9,74
|
|EUKYO
|4,37
|8.335.717
|% -9,15
|
|TKNSA
|14,94
|760.166.861
|% -7,38
|
|PETKM
|4,44
|1.812.905.308
|% 4,23
|
|TSKB
|1,95
|1.389.144.901
|% -5,34
|
|DOHOL
|2,85
|1.322.111.261
|% 7,55
|
|SELEC
|16,10
|933.373.732
|% -3,42
|
|GARAN
|9,14
|780.085.066
|% -0,65
|
|TSKB
|1,95
|1.389.144.901
|% -5,34
|
|DOHOL
|2,85
|1.322.111.261
|% 7,55
|
|PETKM
|4,44
|1.812.905.308
|% 4,23
|
|EKGYO
|2,16
|410.779.928
|% -0,46
|
|IHLAS
|1,21
|184.101.535
|% -1,63
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7859
|7,7896
|% 0,23
|
|Euro
|9,4775
|9,4845
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,4526
|10,5050
|% 0,27
|
|Frank
|8,7122
|8,7647
|% 0,28
|
|Riyal
|2,0699
|2,0803
|% 0,19
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-0,59
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,58
|
|Cumhuriyet
|3.055
|3.101
|-9,00
|
|Tam
|3.043
|3.120
|-5,06
|
|Yarım
|1.471
|1.509
|-2,45
|
|Çeyrek
|738
|755
|-1,22
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|49,49
|49,49
|0,78
|
Seans Raporu
14:39
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