***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.12.2020 13:24
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EBD Fonu Kasım/2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891404
BIST
14:401.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,77
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
14:407,7896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0178
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
14:409,4845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0376
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
14:40460,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,56
|Açılış
|: 460,87
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,00
BIST En Aktif Hisseler14:38
|SNPAM
|17,38
|4.635.449
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|600.385.468
|% 9,99
|
|ERBOS
|35,56
|34.970.966
|% 9,96
|
|BEYAZ
|10,98
|11.296.553
|% 9,91
|
|GLBMD
|6,20
|10.864.710
|% 9,35
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|SODSN
|23,36
|287.286
|% -9,74
|
|EUKYO
|4,37
|8.335.717
|% -9,15
|
|TKNSA
|14,94
|760.166.861
|% -7,38
|
|PETKM
|4,44
|1.812.905.308
|% 4,23
|
|TSKB
|1,95
|1.389.144.901
|% -5,34
|
|DOHOL
|2,85
|1.322.111.261
|% 7,55
|
|SELEC
|16,10
|933.373.732
|% -3,42
|
|GARAN
|9,14
|780.085.066
|% -0,65
|
|TSKB
|1,95
|1.389.144.901
|% -5,34
|
|DOHOL
|2,85
|1.322.111.261
|% 7,55
|
|PETKM
|4,44
|1.812.905.308
|% 4,23
|
|EKGYO
|2,16
|410.779.928
|% -0,46
|
|IHLAS
|1,21
|184.101.535
|% -1,63
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7859
|7,7896
|% 0,23
|
|Euro
|9,4775
|9,4845
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,4526
|10,5050
|% 0,27
|
|Frank
|8,7122
|8,7647
|% 0,28
|
|Riyal
|2,0699
|2,0803
|% 0,19
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-1,91
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.055
|3.101
|-9,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-9,07
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-4,39
|
|Çeyrek
|737
|754
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,02
|
|B. Petrol
|49,43
|49,43
|0,72
|
Seans Raporu
14:38
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14:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 24 kaybederek (% -0.36 ) 1, 468
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14:48XU100
Endeks 1, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 15, 379.00 milyon TL de
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14:47EGEEN
Yüzde -3.27 oranında düşüşle 1, 663.90 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 198 adet işlem
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14:46ETYAT
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 630, 358 adet işlem
-
14:45CEMAS
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 351, 047 adet işlem