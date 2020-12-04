***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.12.2020 13:24
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
ECA Fonu Kasım/2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891405
BIST
14:451.329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,56
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
14:457,7937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0219
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
14:459,4836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0367
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
14:45461,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,85
|Açılış
|: 461,16
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,00
BIST En Aktif Hisseler14:43
|SNPAM
|17,38
|4.695.480
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|600.501.189
|% 9,99
|
|ERBOS
|35,56
|34.984.550
|% 9,96
|
|BEYAZ
|10,98
|11.307.434
|% 9,91
|
|GLBMD
|6,23
|11.492.893
|% 9,88
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|SODSN
|23,36
|287.286
|% -9,74
|
|EUKYO
|4,40
|8.340.851
|% -8,52
|
|TKNSA
|14,90
|761.503.077
|% -7,63
|
|PETKM
|4,45
|1.835.780.752
|% 4,46
|
|TSKB
|1,93
|1.392.450.850
|% -6,31
|
|DOHOL
|2,85
|1.325.089.813
|% 7,55
|
|SELEC
|15,95
|944.086.974
|% -4,32
|
|GARAN
|9,13
|781.361.287
|% -0,76
|
|TSKB
|1,93
|1.392.450.850
|% -6,31
|
|DOHOL
|2,85
|1.325.089.813
|% 7,55
|
|PETKM
|4,45
|1.835.780.752
|% 4,46
|
|EKGYO
|2,15
|410.881.166
|% -0,92
|
|IHLAS
|1,21
|185.490.754
|% -1,63
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7860
|7,7901
|% 0,24
|
|Euro
|9,4779
|9,4814
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,4529
|10,5053
|% 0,28
|
|Frank
|8,7158
|8,7683
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0700
|2,0803
|% 0,19
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-2,44
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|3.055
|3.101
|-9,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-9,07
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-4,39
|
|Çeyrek
|737
|754
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,20
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|49,42
|49,42
|0,71
|
Seans Raporu
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