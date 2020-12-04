***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.12.2020 13:25
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECV Fonu Kasım/2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891408
BIST
14:491.328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,39
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
14:497,7946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0228
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
14:499,4853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0384
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
14:49461,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,17
|Açılış
|: 461,48
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,00
BIST En Aktif Hisseler14:47
|SNPAM
|17,38
|4.695.480
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|600.501.189
|% 9,99
|
|ERBOS
|35,56
|34.984.550
|% 9,96
|
|BEYAZ
|10,98
|11.307.434
|% 9,91
|
|GLBMD
|6,23
|11.492.893
|% 9,88
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|SODSN
|23,36
|287.286
|% -9,74
|
|EUKYO
|4,40
|8.340.851
|% -8,52
|
|TKNSA
|14,90
|761.503.077
|% -7,63
|
|PETKM
|4,45
|1.835.780.752
|% 4,46
|
|TSKB
|1,93
|1.392.450.850
|% -6,31
|
|DOHOL
|2,85
|1.325.089.813
|% 7,55
|
|SELEC
|15,95
|944.086.974
|% -4,32
|
|GARAN
|9,13
|781.361.287
|% -0,76
|
|TSKB
|1,93
|1.392.450.850
|% -6,31
|
|DOHOL
|2,85
|1.325.089.813
|% 7,55
|
|PETKM
|4,45
|1.835.780.752
|% 4,46
|
|EKGYO
|2,15
|410.881.166
|% -0,92
|
|IHLAS
|1,21
|185.490.754
|% -1,63
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7890
|7,7952
|% 0,30
|
|Euro
|9,4794
|9,4856
|% 0,41
|
|Sterlin
|10,4529
|10,5053
|% 0,28
|
|Frank
|8,7158
|8,7683
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0700
|2,0803
|% 0,19
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-0,59
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,58
|
|Cumhuriyet
|3.055
|3.101
|-9,00
|
|Tam
|3.043
|3.120
|-5,06
|
|Yarım
|1.471
|1.509
|-2,45
|
|Çeyrek
|738
|755
|-1,22
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|49,49
|49,49
|0,78
|