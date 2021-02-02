***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.02.2021 12:34
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECT Fonu Ocak/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906912
BIST
12:411.516
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 23,31
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.516
En Düşük
1.505
12:417,1585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0280
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
12:418,6430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0268
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
12:41425,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -4,67
|Açılış
|: 425,31
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler12:41
|AGYO
|3,96
|17.544.898
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.539.873
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.274.025
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|1.337.408
|% 10,00
|
|ISKPL
|23,56
|2.090.832
|% 9,99
|
|TACTR
|28,86
|748.253
|% -9,98
|
|KAPLM
|31,80
|6.374.369
|% -9,14
|
|BASCM
|16,84
|66.585
|% -8,97
|
|MAALT
|250,50
|1.938.369
|% -7,56
|
|NIBAS
|37,10
|16.452.269
|% -7,20
|
|KOZAL
|122,90
|816.203.933
|% -0,97
|
|SISE
|7,54
|775.016.457
|% 2,03
|
|THYAO
|12,22
|688.306.160
|% 1,75
|
|GARAN
|9,62
|565.723.130
|% 1,48
|
|KARSN
|5,52
|441.778.667
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,44
|278.990.842
|% 0,00
|
|ODAS
|4,09
|437.713.223
|% -1,21
|
|DOHOL
|3,97
|419.685.303
|% 1,79
|
|SKBNK
|1,47
|156.555.634
|% 0,68
|
|SISE
|7,54
|775.016.457
|% 2,03
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1536
|7,1585
|% -0,39
|
|Euro
|8,6357
|8,6430
|% -0,31
|
|Sterlin
|9,7664
|9,8154
|% -0,31
|
|Frank
|7,9531
|8,0010
|% -0,39
|
|Riyal
|1,9016
|1,9112
|% -0,53
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-11,58
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-5,77
|
|Cumhuriyet
|2.812
|2.855
|-37,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-41,00
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,83
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,92
|
|Gümüş.Ons
|27,50
|27,54
|-1,27
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|-0,34
|
|B. Petrol
|56,86
|56,86
|0,53
|