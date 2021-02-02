***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.02.2021 12:35
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EC2 Fonu Ocak/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906916
BIST
12:211.514
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 21,49
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.516
En Düşük
1.505
12:217,1599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0266
|Açılış
|: 7,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
12:218,6509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0189
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
12:21424,05
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -5,93
|Açılış
|: 424,05
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler12:21
|TSGYO
|6,27
|11.435.867
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.238.027
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|17.422.910
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|1.337.408
|% 10,00
|
|ISKPL
|23,56
|2.042.676
|% 9,99
|
|TACTR
|28,86
|748.253
|% -9,98
|
|BASCM
|16,84
|66.585
|% -8,97
|
|KAPLM
|31,96
|5.830.086
|% -8,69
|
|MAALT
|250,50
|1.938.369
|% -7,56
|
|NIBAS
|37,10
|15.482.873
|% -7,20
|
|KOZAL
|122,50
|774.764.653
|% -1,29
|
|SISE
|7,54
|768.107.406
|% 2,03
|
|THYAO
|12,23
|673.727.424
|% 1,83
|
|GARAN
|9,60
|546.694.074
|% 1,27
|
|KARSN
|5,54
|428.783.602
|% 2,59
|
|EKGYO
|2,44
|260.512.674
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,97
|410.187.125
|% 1,79
|
|ODAS
|4,10
|423.437.055
|% -0,97
|
|SISE
|7,54
|768.107.406
|% 2,03
|
|SKBNK
|1,48
|136.694.879
|% 1,37
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1568
|7,1599
|% -0,37
|
|Euro
|8,6423
|8,6509
|% -0,22
|
|Sterlin
|9,7455
|9,7944
|% -0,52
|
|Frank
|7,9347
|7,9825
|% -0,62
|
|Riyal
|1,8959
|1,9054
|% -0,83
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-11,58
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-5,77
|
|Cumhuriyet
|2.812
|2.855
|-37,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-41,00
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,83
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,92
|
|Gümüş.Ons
|27,50
|27,54
|-1,27
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|-0,34
|
|B. Petrol
|56,86
|56,86
|0,53
|