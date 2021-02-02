***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.02.2021 12:36
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECB Fonu Ocak/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906917
BIST
12:311.515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 22,57
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.516
En Düşük
1.505
12:317,1491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0374
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
12:318,6337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0361
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
12:31425,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -4,87
|Açılış
|: 425,11
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler12:31
|AGYO
|3,96
|17.525.934
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.536.412
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.274.025
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|1.337.408
|% 10,00
|
|ISKPL
|23,56
|2.068.921
|% 9,99
|
|TACTR
|28,86
|748.253
|% -9,98
|
|BASCM
|16,84
|66.585
|% -8,97
|
|KAPLM
|32,10
|6.041.719
|% -8,29
|
|MAALT
|250,50
|1.938.369
|% -7,56
|
|NIBAS
|37,08
|15.898.359
|% -7,25
|
|KOZAL
|122,60
|782.512.071
|% -1,21
|
|SISE
|7,53
|769.513.823
|% 1,89
|
|THYAO
|12,20
|681.287.091
|% 1,58
|
|GARAN
|9,60
|552.953.480
|% 1,27
|
|KARSN
|5,52
|434.730.497
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,45
|276.424.420
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,48
|155.428.125
|% 1,37
|
|DOHOL
|3,96
|415.887.689
|% 1,54
|
|ODAS
|4,10
|426.176.775
|% -0,97
|
|SISE
|7,53
|769.513.823
|% 1,89
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1453
|7,1491
|% -0,52
|
|Euro
|8,6269
|8,6337
|% -0,42
|
|Sterlin
|9,7485
|9,7973
|% -0,49
|
|Frank
|7,9379
|7,9857
|% -0,58
|
|Riyal
|1,8974
|1,9069
|% -0,75
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-11,11
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-5,93
|
|Cumhuriyet
|2.812
|2.855
|-37,00
|
|Tam
|2.797
|2.868
|-40,51
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,59
|
|Çeyrek
|678
|694
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,60
|-1,22
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,33
|
|B. Petrol
|56,87
|56,87
|0,54
|