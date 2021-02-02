***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.02.2021 12:36
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECV Fonu Ocak/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906918
BIST
12:481.515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 22,66
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.517
En Düşük
1.505
12:487,1679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0186
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
12:488,6522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0176
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
12:48425,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -4,50
|Açılış
|: 425,48
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler12:48
|TSGYO
|6,27
|11.543.090
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|17.563.819
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.274.025
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|1.337.408
|% 10,00
|
|ISKPL
|23,56
|2.107.277
|% 9,99
|
|TACTR
|28,86
|748.253
|% -9,98
|
|KAPLM
|31,80
|6.758.661
|% -9,14
|
|BASCM
|16,84
|66.585
|% -8,97
|
|MAALT
|250,50
|1.938.369
|% -7,56
|
|NIBAS
|37,06
|16.748.871
|% -7,30
|
|KOZAL
|123,40
|832.477.416
|% -0,56
|
|SISE
|7,55
|784.853.272
|% 2,17
|
|THYAO
|12,22
|690.590.483
|% 1,75
|
|GARAN
|9,62
|581.024.175
|% 1,48
|
|KARSN
|5,52
|444.225.069
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,45
|280.586.951
|% 0,41
|
|ODAS
|4,09
|438.831.691
|% -1,21
|
|DOHOL
|3,98
|420.266.147
|% 2,05
|
|SKBNK
|1,47
|156.806.870
|% 0,68
|
|SISE
|7,55
|784.853.272
|% 2,17
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1621
|7,1679
|% -0,26
|
|Euro
|8,6483
|8,6522
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,7640
|9,8130
|% -0,33
|
|Frank
|7,9464
|7,9943
|% -0,47
|
|Riyal
|1,9001
|1,9096
|% -0,61
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-9,56
|
|Altın Gr.
|424
|425
|-5,45
|
|Cumhuriyet
|2.812
|2.855
|-37,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-41,00
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,83
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,92
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-1,10
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,32
|
|B. Petrol
|56,91
|56,91
|0,58
|