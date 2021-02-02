***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.02.2021 12:34
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
GKF Fonu Ocak/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906911
BIST
16:261.510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 17,64
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
16:267,1855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 7,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
16:268,6529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0169
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
16:26424,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -5,57
|Açılış
|: 424,99
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler16:25
|DZGYO
|6,05
|57.759.396
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|87.299.515
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|18.176.776
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.958.791
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.625.954
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|15.949.562
|% -10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,00
|49.639.475
|% -9,95
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|DOHOL
|4,22
|1.940.892.154
|% 8,21
|
|KOZAL
|122,40
|1.238.977.074
|% -1,37
|
|SISE
|7,56
|1.008.703.694
|% 2,30
|
|GARAN
|9,55
|989.647.643
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,45
|917.180.509
|% 0,41
|
|DOHOL
|4,22
|1.940.892.154
|% 8,21
|
|EKGYO
|2,45
|917.180.509
|% 0,41
|
|TSKB
|1,84
|423.552.242
|% 0,00
|
|ODAS
|4,01
|713.021.121
|% -3,14
|
|SKBNK
|1,47
|218.647.037
|% 0,68
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1804
|7,1845
|% -0,03
|
|Euro
|8,6476
|8,6537
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,8026
|9,8517
|% 0,06
|
|Frank
|7,9808
|8,0288
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9121
|1,9216
|% 0,02
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-25,03
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-5,19
|
|Cumhuriyet
|2.825
|2.868
|-24,00
|
|Tam
|2.807
|2.878
|-29,91
|
|Yarım
|1.357
|1.392
|-14,46
|
|Çeyrek
|681
|696
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,34
|-1,47
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,32
|
|B. Petrol
|57,65
|57,65
|1,32
|
Seans Raporu
16:25
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16:37DOHOL
Yüzde 7.95 oranında artışla 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 492, 528, 455 adet işlem
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16:36ETYAT
Yüzde 5.84 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 710, 233 adet işlem
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16:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, PETKM
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16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 91 artarak (% 0.91 ) 1, 324
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16:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, VERUS, FADE, RODRG, TSGYO, DAGHL, EKIZ, DITAS, DNISI, GOLTS