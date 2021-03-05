***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.03.2021 12:55
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GKF Fonu Şubat/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915376
BIST
15:041.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,80
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.545
En Düşük
1.528
15:047,4817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0296
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5541
En Düşük
7,4725
15:048,9381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0780
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
15:04407,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,73
|Açılış
|: 407,72
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,58
BIST En Aktif Hisseler15:04
|CLEBI
|226,60
|108.851.385
|% 10,00
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|11.264.283
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.920.641
|% 9,95
|
|YAPRK
|128,20
|1.828.162
|% 9,57
|
|LINK
|46,98
|18.975.653
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,04
|105.976
|% -9,57
|
|SUMAS
|63,00
|122.850
|% -8,70
|
|PETKM
|5,96
|1.443.369.363
|% 1,19
|
|GARAN
|9,35
|1.043.370.498
|% -0,53
|
|INDES
|32,76
|847.538.763
|% 7,48
|
|KRDMD
|7,32
|718.126.111
|% -0,54
|
|THYAO
|14,67
|705.388.085
|% -0,34
|
|PETKM
|5,96
|1.443.369.363
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,42
|455.938.449
|% -0,41
|
|TSKB
|1,75
|260.554.139
|% 1,74
|
|DOHOL
|3,42
|398.147.847
|% 2,09
|
|GARAN
|9,35
|1.043.370.498
|% -0,53
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4789
|7,4817
|% -0,39
|
|Euro
|8,9326
|8,9381
|% -0,87
|
|Sterlin
|10,3014
|10,3530
|% -0,99
|
|Frank
|8,0227
|8,0710
|% -0,37
|
|Riyal
|1,9874
|1,9974
|% -0,48
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.695
|-2,95
|
|Altın Gr.
|408
|409
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-8,00
|
|Tam
|2.699
|2.769
|-11,04
|
|Yarım
|1.304
|1.339
|-5,34
|
|Çeyrek
|654
|670
|-2,67
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,56
|68,56
|1,82
|