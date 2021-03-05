***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.03.2021 12:56
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EBD Fonu Şubat/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915378
BIST
15:021.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,79
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.545
En Düşük
1.528
15:027,4874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0239
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5541
En Düşük
7,4725
15:028,9403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0758
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
15:02407,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,71
|Açılış
|: 407,67
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,67
BIST En Aktif Hisseler15:02
|CLEBI
|226,60
|108.850.026
|% 10,00
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|11.262.432
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.918.791
|% 9,95
|
|YAPRK
|128,20
|1.828.162
|% 9,57
|
|LINK
|46,98
|18.941.452
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,04
|105.976
|% -9,57
|
|SUMAS
|63,00
|122.850
|% -8,70
|
|PETKM
|5,95
|1.442.867.361
|% 1,02
|
|GARAN
|9,35
|1.037.367.323
|% -0,53
|
|INDES
|33,08
|834.896.784
|% 8,53
|
|KRDMD
|7,31
|709.633.448
|% -0,68
|
|THYAO
|14,68
|703.022.099
|% -0,27
|
|PETKM
|5,95
|1.442.867.361
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,42
|447.794.916
|% -0,41
|
|TSKB
|1,74
|259.957.601
|% 1,16
|
|DOHOL
|3,42
|397.996.592
|% 2,09
|
|GARAN
|9,35
|1.037.367.323
|% -0,53
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4816
|7,4874
|% -0,32
|
|Euro
|8,9311
|8,9403
|% -0,84
|
|Sterlin
|10,3215
|10,3733
|% -0,80
|
|Frank
|8,0382
|8,0866
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9905
|2,0005
|% -0,32
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.695
|-2,95
|
|Altın Gr.
|408
|409
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-8,00
|
|Tam
|2.699
|2.769
|-11,04
|
|Yarım
|1.304
|1.339
|-5,34
|
|Çeyrek
|654
|670
|-2,67
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,56
|68,56
|1,82
|