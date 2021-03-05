***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.03.2021 12:57
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECB Fonu Şubat/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915381
BIST
15:021.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,79
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.545
En Düşük
1.528
15:027,4874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0239
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5541
En Düşük
7,4725
15:028,9403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0758
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
15:02407,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,58
|Açılış
|: 407,67
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,67
BIST En Aktif Hisseler15:00
|CLEBI
|226,60
|108.850.026
|% 10,00
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|11.262.432
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.918.791
|% 9,95
|
|YAPRK
|128,20
|1.828.162
|% 9,57
|
|LINK
|46,98
|18.939.103
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,04
|105.976
|% -9,57
|
|SUMAS
|63,00
|122.850
|% -8,70
|
|PETKM
|5,96
|1.442.733.171
|% 1,19
|
|GARAN
|9,35
|1.031.502.476
|% -0,53
|
|INDES
|33,06
|834.198.739
|% 8,46
|
|KRDMD
|7,31
|709.471.806
|% -0,68
|
|THYAO
|14,67
|701.961.242
|% -0,34
|
|PETKM
|5,96
|1.442.733.171
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,42
|447.724.819
|% -0,41
|
|TSKB
|1,75
|259.671.378
|% 1,74
|
|DOHOL
|3,41
|397.857.592
|% 1,79
|
|GARAN
|9,35
|1.031.502.476
|% -0,53
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4826
|7,4870
|% -0,32
|
|Euro
|8,9364
|8,9423
|% -0,82
|
|Sterlin
|10,3212
|10,3729
|% -0,80
|
|Frank
|8,0363
|8,0847
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9902
|2,0001
|% -0,34
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-2,18
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|2.711
|2.752
|-11,00
|
|Tam
|2.697
|2.767
|-12,56
|
|Yarım
|1.304
|1.339
|-6,08
|
|Çeyrek
|654
|669
|-3,03
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,37
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,62
|68,62
|1,88
|