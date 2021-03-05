***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.03.2021 12:57
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECV Fonu Şubat/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915382
BIST
15:011.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,52
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.545
En Düşük
1.528
15:017,4874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0239
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5541
En Düşük
7,4725
15:018,9431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0730
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
15:01407,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,71
|Açılış
|: 407,67
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,67
BIST En Aktif Hisseler15:01
|CLEBI
|226,60
|108.850.026
|% 10,00
|
|BJKAS
|4,49
|260.241.194
|% 7,93
|
|AYGAZ
|16,96
|79.278.438
|% 6,40
|
|KERVN
|0,90
|1.091.979
|% 5,88
|
|ATSYH
|6,30
|256.292
|% 5,53
|
|LINK
|46,98
|18.960.479
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|DYOBY
|15,96
|97.090.162
|% -4,55
|
|ISBTR
|43.101,00
|565.760
|% -4,22
|
|EDIP
|4,03
|32.230.322
|% -3,59
|
|PETKM
|5,96
|1.442.987.180
|% 1,19
|
|GARAN
|9,35
|1.039.181.135
|% -0,53
|
|INDES
|33,00
|836.583.584
|% 8,27
|
|KRDMD
|7,30
|709.972.272
|% -0,82
|
|THYAO
|14,68
|704.606.976
|% -0,27
|
|PETKM
|5,96
|1.442.987.180
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,41
|455.306.012
|% -0,82
|
|TSKB
|1,75
|260.282.778
|% 1,74
|
|DOHOL
|3,41
|398.024.008
|% 1,79
|
|GARAN
|9,35
|1.039.181.135
|% -0,53
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4844
|7,4874
|% -0,32
|
|Euro
|8,9345
|8,9431
|% -0,81
|
|Sterlin
|10,3164
|10,3681
|% -0,85
|
|Frank
|8,0355
|8,0839
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9900
|1,9999
|% -0,35
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-2,55
|
|Altın Gr.
|408
|409
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-8,00
|
|Tam
|2.699
|2.769
|-11,04
|
|Yarım
|1.304
|1.339
|-5,34
|
|Çeyrek
|654
|670
|-2,67
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,57
|68,57
|1,83
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
-
15:09AYGAZ
Yüzde 6.02 oranında artışla 16.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 531, 023 adet işlem
-
15:08BEYAZ
Yüzde 6.96 oranında artışla 14.30 lira fiyatla işlem gören hissede 519, 515 adet işlem
-
15:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 48 artarak (% 0.48 ) 1, 354
-
15:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, IZTAR, RODRG, NIBAS, CLEBI
-
15:07
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LINK, KENT, MERIT, UMPAS