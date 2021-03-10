***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.03.2021 13:29
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/03/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GKF Fonu Şubat/2021 Portföy Dağılım Raporu ( İhracçı Bilgisi eklenmiştir. )
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916797
BIST
14:451.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,18
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
14:457,6033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0039
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5585
14:459,0453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0235
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9983
14:45418,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,53
|Açılış
|: 418,70
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
416,56
BIST En Aktif Hisseler14:45
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|TRILC
|14,64
|387.199
|% 9,99
|
|DITAS
|16,64
|7.163.208
|% 9,98
|
|KSTUR
|339,50
|1.172.509
|% 9,98
|
|NIBAS
|26,34
|84.307.696
|% -6,00
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|ISGSY
|20,62
|16.288.709
|% -4,54
|
|EDIP
|3,64
|21.287.295
|% -4,46
|
|GARAN
|9,00
|1.479.791.392
|% -0,22
|
|SASA
|45,66
|1.374.296.258
|% 8,10
|
|GUBRF
|84,30
|808.958.240
|% 4,01
|
|PETKM
|6,25
|808.813.891
|% 0,16
|
|KRDMD
|7,55
|735.379.027
|% 2,30
|
|GARAN
|9,00
|1.479.791.392
|% -0,22
|
|PETKM
|6,25
|808.813.891
|% 0,16
|
|ODAS
|3,89
|445.794.954
|% -0,77
|
|EKGYO
|2,39
|252.859.265
|% -0,42
|
|KRDMD
|7,55
|735.379.027
|% 2,30
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5972
|7,6033
|% -0,05
|
|Euro
|9,0389
|9,0453
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,5296
|10,5824
|% -0,19
|
|Frank
|8,1440
|8,1930
|% -0,34
|
|Riyal
|2,0242
|2,0344
|% 0,00
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-5,82
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|-30,00
|
|Tam
|2.757
|2.827
|-36,08
|
|Yarım
|1.333
|1.367
|-17,45
|
|Çeyrek
|668
|684
|-8,73
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,71
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,08
|
|B. Petrol
|67,60
|67,60
|0,08
|