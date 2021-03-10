***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.03.2021 13:30
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/03/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EC2 Fonu Şubat/2021 Portföy Dağılım Raporu ( İhracçı Bilgisi eklenmiştir. )
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916800
BIST
14:451.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,18
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
14:457,6033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0039
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5585
14:459,0453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0235
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9983
14:45418,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,53
|Açılış
|: 418,70
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
416,56
BIST En Aktif Hisseler14:45
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|TRILC
|14,64
|386.642
|% 9,99
|
|DITAS
|16,64
|7.163.208
|% 9,98
|
|KSTUR
|339,50
|1.172.509
|% 9,98
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|NIBAS
|26,52
|84.256.182
|% -5,35
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|DZGYO
|6,32
|17.019.673
|% -4,68
|
|ISGSY
|20,60
|16.282.340
|% -4,63
|
|GARAN
|9,00
|1.467.025.342
|% -0,22
|
|SASA
|45,72
|1.369.388.071
|% 8,24
|
|PETKM
|6,26
|805.661.751
|% 0,32
|
|GUBRF
|84,40
|799.286.634
|% 4,13
|
|KRDMD
|7,52
|717.728.898
|% 1,90
|
|GARAN
|9,00
|1.467.025.342
|% -0,22
|
|PETKM
|6,26
|805.661.751
|% 0,32
|
|ODAS
|3,90
|437.917.500
|% -0,51
|
|EKGYO
|2,39
|252.746.649
|% -0,42
|
|KRDMD
|7,52
|717.728.898
|% 1,90
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5972
|7,6033
|% -0,05
|
|Euro
|9,0389
|9,0453
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,5005
|10,5532
|% -0,46
|
|Frank
|8,1165
|8,1654
|% -0,68
|
|Riyal
|2,0176
|2,0277
|% -0,33
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-6,45
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-24,00
|
|Tam
|2.759
|2.828
|-34,54
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|-16,71
|
|Çeyrek
|669
|684
|-8,35
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,69
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,09
|
|B. Petrol
|67,59
|67,59
|0,07
|
Seans Raporu
14:45
daha fazla
-
14:57KAREL
Yüzde 9.94 oranında artışla 32.30 lira fiyatla işlem gören hissede 967, 863 adet işlem
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14:56KRVGD
Yüzde 7.56 oranında artışla 18.92 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 104, 834 adet işlem
-
14:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, PGSUS, THYAO
-
14:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 76 artarak (% 0.28 ) 1, 362
-
14:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, EUYO, KSTUR, KAREL, MERIT, DITAS, TRILC, VAKKO, YBTAS