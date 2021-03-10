***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.03.2021 13:30
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/03/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECB Fonu Şubat/2021 Portföy Dağılım Raporu ( İhracçı Bilgisi eklenmiştir. )
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916801
BIST
14:461.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,42
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
14:467,6013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0059
|Açılış
|: 7,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5585
14:469,0462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0226
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9983
14:46418,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,60
|Açılış
|: 418,63
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
416,56
BIST En Aktif Hisseler14:46
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|TRILC
|14,64
|386.745
|% 9,99
|
|DITAS
|16,64
|7.163.208
|% 9,98
|
|KSTUR
|339,50
|1.172.509
|% 9,98
|
|NIBAS
|26,36
|84.283.858
|% -5,92
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|ISGSY
|20,60
|16.283.576
|% -4,63
|
|DZGYO
|6,33
|17.242.819
|% -4,52
|
|GARAN
|9,00
|1.477.359.211
|% -0,22
|
|SASA
|45,68
|1.371.587.246
|% 8,14
|
|GUBRF
|84,45
|807.084.341
|% 4,19
|
|PETKM
|6,26
|805.824.967
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,52
|721.212.936
|% 1,90
|
|GARAN
|9,00
|1.477.359.211
|% -0,22
|
|PETKM
|6,26
|805.824.967
|% 0,32
|
|ODAS
|3,90
|438.582.210
|% -0,51
|
|EKGYO
|2,40
|252.794.899
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,52
|721.212.936
|% 1,90
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5990
|7,6013
|% -0,08
|
|Euro
|9,0386
|9,0462
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,5208
|10,5736
|% -0,27
|
|Frank
|8,1351
|8,1841
|% -0,45
|
|Riyal
|2,0218
|2,0319
|% -0,12
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-4,39
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|2.772
|2.814
|-28,00
|
|Tam
|2.761
|2.831
|-32,35
|
|Yarım
|1.334
|1.369
|-15,65
|
|Çeyrek
|669
|685
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,75
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|67,37
|67,37
|-0,15
|