***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.03.2021 13:30
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/03/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECT Fonu Şubat/2021 Portföy Dağılım Raporu ( İhracçı Bilgisi eklenmiştir. )
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916798
BIST
17:261.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 11,34
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
17:267,5473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0599
|Açılış
|: 7,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5209
17:269,0032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0656
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9608
17:26416,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -3,86
|Açılış
|: 416,36
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
415,85
BIST En Aktif Hisseler17:26
|POLTK
|375,20
|4.979.775
|% 10,00
|
|PKENT
|2.509,10
|23.462.637
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|BFREN
|1.226,30
|56.105.221
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|ISGSY
|20,48
|17.189.955
|% -5,19
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|VKFYO
|9,34
|159.101.131
|% -4,69
|
|IZMDC
|3,08
|66.852.505
|% -4,64
|
|GARAN
|9,14
|2.793.526.592
|% 1,33
|
|SASA
|46,46
|1.550.106.291
|% 9,99
|
|PETKM
|6,25
|1.082.975.395
|% 0,16
|
|KRDMD
|7,60
|1.069.095.915
|% 2,98
|
|GUBRF
|83,60
|993.383.877
|% 3,15
|
|GARAN
|9,14
|2.793.526.592
|% 1,33
|
|PETKM
|6,25
|1.082.975.395
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,39
|376.774.919
|% -0,42
|
|KRDMD
|7,60
|1.069.095.915
|% 2,98
|
|ODAS
|3,89
|513.782.398
|% -0,77
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5427
|7,5473
|% -0,79
|
|Euro
|8,9914
|9,0032
|% -0,72
|
|Sterlin
|10,4645
|10,5170
|% -0,80
|
|Frank
|8,0830
|8,1317
|% -1,09
|
|Riyal
|2,0026
|2,0126
|% -1,07
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|1,93
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,18
|68,18
|0,66
|