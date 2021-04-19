***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
19.04.2021 11:19
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/04/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECT Fonu Mart/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929058
BIST
14:071.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,33
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.390
14:078,0815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0237
|Açılış
|: 8,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
14:079,7403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0678
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7403
En Düşük
9,6196
14:07463,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,58
|Açılış
|: 463,95
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler14:07
|FENER
|31,90
|23.510.906
|% 10,00
|
|TKURU
|295,30
|5.424.082
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|GSRAY
|3,59
|129.705.931
|% 9,79
|
|PEKGY
|1,62
|139.242.932
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|15.062.899
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|56.365.668
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|SEYKM
|24,90
|10.579.512
|% -9,98
|
|EREGL
|18,40
|1.075.215.725
|% 0,33
|
|PETKM
|6,60
|828.725.463
|% 4,27
|
|GARAN
|7,15
|735.004.007
|% -1,79
|
|QUAGR
|27,58
|634.495.995
|% -5,29
|
|KRDMD
|7,28
|424.434.131
|% -2,15
|
|EKGYO
|1,88
|262.111.502
|% -0,53
|
|PETKM
|6,60
|828.725.463
|% 4,27
|
|GARAN
|7,15
|735.004.007
|% -1,79
|
|PEKGY
|1,62
|139.242.932
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,12
|156.181.031
|% -1,85
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0787
|8,0815
|% 0,29
|
|Euro
|9,7319
|9,7403
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,2069
|11,2631
|% 0,76
|
|Frank
|8,8091
|8,8622
|% 0,98
|
|Riyal
|2,1469
|2,1577
|% 0,23
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|9,09
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,95
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|7,00
|
|Tam
|3.054
|3.133
|12,56
|
|Yarım
|1.476
|1.516
|6,07
|
|Çeyrek
|740
|758
|3,04
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,08
|
|B. Petrol
|66,60
|66,60
|-0,17
|
Seans Raporu
14:07
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14:19SEYKM
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 413, 423 adet işlem
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14:18
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14:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, PETKM, GARAN
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14:18XU100
Endeks 1, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 93 altında . İşlem hacmi 9, 591.00 milyon TL de