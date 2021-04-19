***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
19.04.2021 11:20
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/04/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EBD Fonu Mart/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929059
BIST
12:181.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -9,71
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.398
12:188,0657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0079
|Açılış
|: 8,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
12:189,7087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0362
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7087
En Düşük
9,6196
12:18462,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,47
|Açılış
|: 462,85
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,10
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler12:18
|FENER
|31,90
|22.166.098
|% 10,00
|
|IDEAS
|75,35
|271.863
|% 10,00
|
|TKURU
|295,30
|4.637.107
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|164.196
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,59
|128.240.299
|% 9,79
|
|PEKGY
|1,62
|102.324.109
|% -10,00
|
|BJKAS
|10,62
|17.691.189
|% -9,92
|
|TUREX
|14,18
|191.978.988
|% -9,39
|
|LUKSK
|60,35
|3.444.530
|% -9,11
|
|ANELE
|5,59
|34.665.794
|% -8,36
|
|EREGL
|18,35
|757.595.866
|% 0,05
|
|PETKM
|6,58
|564.060.273
|% 3,95
|
|GARAN
|7,15
|508.404.981
|% -1,79
|
|QUAGR
|27,74
|477.047.613
|% -4,74
|
|SISE
|7,42
|328.006.014
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,87
|215.652.193
|% -1,06
|
|PETKM
|6,58
|564.060.273
|% 3,95
|
|GARAN
|7,15
|508.404.981
|% -1,79
|
|PEKGY
|1,62
|102.324.109
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,11
|119.650.415
|% -2,31
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0588
|8,0657
|% 0,10
|
|Euro
|9,7006
|9,7087
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,1411
|11,1970
|% 0,17
|
|Frank
|8,7706
|8,8234
|% 0,54
|
|Riyal
|2,1410
|2,1517
|% -0,05
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,64
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.106
|-5,00
|
|Tam
|3.045
|3.124
|3,15
|
|Yarım
|1.472
|1.511
|1,52
|
|Çeyrek
|738
|756
|0,76
|