***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
19.04.2021 11:21
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/04/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECB Fonu Mart/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929062
BIST
14:061.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -12,81
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.390
14:068,0800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0222
|Açılış
|: 8,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
14:069,7392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0667
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7392
En Düşük
9,6196
14:06463,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,58
|Açılış
|: 463,95
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler14:06
|FENER
|31,90
|23.536.458
|% 10,00
|
|TKURU
|295,30
|5.424.082
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|GSRAY
|3,59
|129.728.508
|% 9,79
|
|ANELE
|5,49
|59.519.982
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|15.137.047
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.280.785
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|SEYKM
|24,90
|10.651.149
|% -9,98
|
|EREGL
|18,40
|1.077.467.970
|% 0,33
|
|PETKM
|6,60
|834.046.473
|% 4,27
|
|GARAN
|7,14
|735.079.712
|% -1,92
|
|QUAGR
|27,62
|636.431.838
|% -5,15
|
|KRDMD
|7,28
|424.831.621
|% -2,15
|
|EKGYO
|1,87
|262.173.226
|% -1,06
|
|PETKM
|6,60
|834.046.473
|% 4,27
|
|GARAN
|7,14
|735.079.712
|% -1,92
|
|PEKGY
|1,62
|139.280.785
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,12
|156.528.800
|% -1,85
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|9,96
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,60
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|7,00
|
|Tam
|3.054
|3.131
|10,07
|
|Yarım
|1.476
|1.514
|4,86
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,44
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,79
|0,06
|
|B. Petrol
|66,59
|66,59
|-0,18
|