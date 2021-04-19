***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
19.04.2021 11:21
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/04/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECV Fonu Mart/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929063
BIST
12:541.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -13,56
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.390
12:548,0769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0191
|Açılış
|: 8,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
12:549,7253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0528
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7320
En Düşük
9,6196
12:54464,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,64
|Açılış
|: 464,01
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,13
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler12:52
|FENER
|31,90
|22.716.022
|% 10,00
|
|IDEAS
|75,35
|271.863
|% 10,00
|
|TKURU
|295,30
|4.832.891
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|164.196
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,59
|128.747.132
|% 9,79
|
|ANELE
|5,49
|55.041.194
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|102.557.914
|% -10,00
|
|SEYKM
|24,90
|8.691.718
|% -9,98
|
|BJKAS
|10,62
|18.246.126
|% -9,92
|
|CMBTN
|242,90
|6.452.323
|% -9,43
|
|EREGL
|18,27
|950.004.099
|% -0,38
|
|PETKM
|6,57
|646.149.143
|% 3,79
|
|GARAN
|7,13
|635.158.553
|% -2,06
|
|QUAGR
|27,76
|533.146.681
|% -4,67
|
|SISE
|7,37
|386.343.849
|% 0,27
|
|EKGYO
|1,86
|248.085.924
|% -1,59
|
|PETKM
|6,57
|646.149.143
|% 3,79
|
|GARAN
|7,13
|635.158.553
|% -2,06
|
|YKBNK
|2,12
|148.148.518
|% -1,85
|
|PEKGY
|1,62
|102.557.914
|% -10,00
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0739
|8,0796
|% 0,27
|
|Euro
|9,7239
|9,7307
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,1659
|11,2219
|% 0,39
|
|Frank
|8,7921
|8,8451
|% 0,79
|
|Riyal
|2,1441
|2,1548
|% 0,10
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|12,73
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,26
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.113
|2,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|9,22
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|4,46
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,78
|6,78
|0,05
|
|B. Petrol
|66,56
|66,56
|-0,21
|