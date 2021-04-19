***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
19.04.2021 11:21
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GZM Fonu Mart/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929066
BIST
12:371.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -16,11
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.390
12:378,0683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0105
|Açılış
|: 8,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
12:379,7173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0448
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7173
En Düşük
9,6196
12:37463,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,07
|Açılış
|: 463,45
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,10
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler12:37
|FENER
|31,90
|22.562.774
|% 10,00
|
|IDEAS
|75,35
|271.863
|% 10,00
|
|TKURU
|295,30
|4.668.704
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|164.196
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,59
|128.569.886
|% 9,79
|
|ANELE
|5,49
|51.659.998
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|102.477.066
|% -10,00
|
|SEYKM
|24,90
|8.352.904
|% -9,98
|
|BJKAS
|10,62
|18.034.534
|% -9,92
|
|TUREX
|14,12
|217.568.699
|% -9,78
|
|EREGL
|18,22
|905.346.009
|% -0,65
|
|PETKM
|6,52
|613.574.969
|% 3,00
|
|GARAN
|7,11
|596.131.017
|% -2,34
|
|QUAGR
|27,10
|507.902.123
|% -6,94
|
|SISE
|7,37
|371.935.222
|% 0,27
|
|EKGYO
|1,87
|226.844.641
|% -1,06
|
|PETKM
|6,52
|613.574.969
|% 3,00
|
|GARAN
|7,11
|596.131.017
|% -2,34
|
|YKBNK
|2,11
|135.225.316
|% -2,31
|
|PEKGY
|1,62
|102.477.066
|% -10,00
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0629
|8,0683
|% 0,13
|
|Euro
|9,7058
|9,7173
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,1555
|11,2114
|% 0,30
|
|Frank
|8,7804
|8,8333
|% 0,65
|
|Riyal
|2,1419
|2,1527
|% 0,00
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|12,78
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,58
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.106
|-5,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|4,24
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|2,05
|
|Çeyrek
|739
|756
|1,03
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,04
|
|B. Petrol
|66,67
|66,67
|-0,10
|