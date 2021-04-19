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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

19.04.2021 11:21



***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Açıklamalar

GZM Fonu Mart/2021 Portföy Dağılım Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929066


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BIST En Aktif Hisseler12:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FENER 31,90 22.562.774 % 10,00  
IDEAS 75,35 271.863 % 10,00  
TKURU 295,30 4.668.704 % 9,98  
ORMA 36,48 164.196 % 9,95  
GSRAY 3,59 128.569.886 % 9,79  
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12:37 Alış Satış %  
Dolar 8,0629 8,0683 % 0,13  
Euro 9,7058 9,7173 % 0,46  
Sterlin 11,1555 11,2114 % 0,30  
Frank 8,7804 8,8333 % 0,65  
Riyal 2,1419 2,1527 % 0,00  
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12:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.789 12,78  
Altın Gr. 463 463 2,58  
Cumhuriyet 3.060 3.106 -5,00  
Tam 3.048 3.125 4,24  
Yarım 1.473 1.512 2,05  
Çeyrek 739 756 1,03  
Gümüş.Ons 26,16 26,20 0,21  
Gümüş Gr. 6,76 6,77 0,04  
B. Petrol 66,67 66,67 -0,10  
Seans Raporu 12:37
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