***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
19.04.2021 13:05
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GZM Fonu Şubat/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929091
BIST
14:091.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,08
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.390
14:098,0814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0236
|Açılış
|: 8,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
14:099,7385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0660
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7385
En Düşük
9,6196
14:09463,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,52
|Açılış
|: 463,90
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler14:09
|FENER
|31,90
|23.551.451
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,59
|129.772.550
|% 9,79
|
|ATLAS
|1,72
|9.924.724
|% 9,55
|
|EGGUB
|268,70
|180.991.973
|% 9,36
|
|DOBUR
|21,98
|2.984.644
|% 8,06
|
|PEKGY
|1,62
|139.306.695
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|SEYKM
|24,90
|10.686.159
|% -9,98
|
|CMENT
|30,16
|350.436
|% -9,97
|
|SONME
|35,74
|2.269.719
|% -9,97
|
|EREGL
|18,42
|1.081.885.102
|% 0,44
|
|PETKM
|6,59
|841.514.261
|% 4,11
|
|GARAN
|7,15
|735.294.056
|% -1,79
|
|QUAGR
|27,64
|639.359.512
|% -5,08
|
|KRDMD
|7,28
|426.550.521
|% -2,15
|
|EKGYO
|1,88
|262.518.485
|% -0,53
|
|PETKM
|6,59
|841.514.261
|% 4,11
|
|GARAN
|7,15
|735.294.056
|% -1,79
|
|PEKGY
|1,62
|139.306.695
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,12
|156.800.678
|% -1,85
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0797
|8,0814
|% 0,29
|
|Euro
|9,7308
|9,7385
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,2106
|11,2668
|% 0,79
|
|Frank
|8,8114
|8,8645
|% 1,01
|
|Riyal
|2,1470
|2,1578
|% 0,24
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|9,09
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,95
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|7,00
|
|Tam
|3.054
|3.133
|12,56
|
|Yarım
|1.476
|1.516
|6,07
|
|Çeyrek
|740
|758
|3,04
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,08
|
|B. Petrol
|66,60
|66,60
|-0,17
|