***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
19.04.2021 13:05
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GZN Fonu Şubat/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929092
BIST
14:221.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -16,23
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.390
14:228,0853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0275
|Açılış
|: 8,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
14:229,7364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0639
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7378
En Düşük
9,6196
14:22463,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,20
|Açılış
|: 463,58
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler14:22
|FENER
|31,90
|23.559.554
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|58.254.709
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.444.753
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|ANELE
|5,49
|71.001.756
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.326.198
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|TUREX
|14,09
|283.074.421
|% -9,97
|
|CMENT
|30,16
|350.436
|% -9,97
|
|EREGL
|18,44
|1.098.759.142
|% 0,55
|
|PETKM
|6,58
|860.498.073
|% 3,95
|
|GARAN
|7,13
|744.902.959
|% -2,06
|
|QUAGR
|27,74
|646.419.826
|% -4,74
|
|SISE
|7,39
|438.437.261
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,87
|265.011.755
|% -1,06
|
|PETKM
|6,58
|860.498.073
|% 3,95
|
|GARAN
|7,13
|744.902.959
|% -2,06
|
|PEKGY
|1,62
|139.326.198
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,12
|158.068.419
|% -1,85
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0805
|8,0853
|% 0,34
|
|Euro
|9,7259
|9,7364
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,2024
|11,2586
|% 0,72
|
|Frank
|8,8076
|8,8607
|% 0,97
|
|Riyal
|2,1467
|2,1575
|% 0,22
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|7,18
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,40
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|7,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|8,43
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|4,07
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,04
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,12
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,79
|0,06
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|-0,15
|