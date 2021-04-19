***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
19.04.2021 11:20
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/04/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EC2 Fonu Mart/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929061
BIST
13:351.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -13,57
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.390
13:358,0770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0192
|Açılış
|: 8,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
13:359,7249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0524
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7320
En Düşük
9,6196
13:35464,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,69
|Açılış
|: 464,07
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler13:35
|FENER
|31,90
|23.022.836
|% 10,00
|
|TKURU
|295,30
|5.351.438
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|447.683
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,59
|129.550.136
|% 9,79
|
|ATLAS
|1,72
|9.847.806
|% 9,55
|
|PEKGY
|1,62
|116.822.777
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|55.934.643
|% -10,00
|
|SUMAS
|66,70
|102.652
|% -9,99
|
|SEYKM
|24,90
|10.225.459
|% -9,98
|
|BJKAS
|10,62
|19.736.452
|% -9,92
|
|EREGL
|18,32
|1.014.568.605
|% -0,11
|
|PETKM
|6,59
|731.944.957
|% 4,11
|
|GARAN
|7,13
|695.681.427
|% -2,06
|
|QUAGR
|27,72
|586.427.373
|% -4,81
|
|SISE
|7,36
|408.941.454
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,87
|260.455.845
|% -1,06
|
|PETKM
|6,59
|731.944.957
|% 4,11
|
|GARAN
|7,13
|695.681.427
|% -2,06
|
|YKBNK
|2,11
|153.808.404
|% -2,31
|
|PEKGY
|1,62
|116.822.777
|% -10,00
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0718
|8,0770
|% 0,24
|
|Euro
|9,7183
|9,7249
|% 0,54
|
|Sterlin
|11,1826
|11,2387
|% 0,54
|
|Frank
|8,7928
|8,8458
|% 0,80
|
|Riyal
|2,1459
|2,1567
|% 0,19
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|13,49
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,99
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.136
|15,30
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|7,40
|
|Çeyrek
|741
|759
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,22
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,06
|
|B. Petrol
|66,67
|66,67
|-0,10
|