***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2021 12:45
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GZN Fonu Haziran/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948452
BIST
12:321.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,84
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.382
12:328,6944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0091
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
12:3210,3037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0532
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
12:32506,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,89
|Açılış
|: 506,37
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler12:32
|TUREX
|11,57
|10.400.909
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|AVGYO
|2,95
|3.347.884
|% 7,66
|
|IEYHO
|0,92
|8.690.794
|% 6,98
|
|BIOEN
|28,38
|186.239.771
|% 6,37
|
|SNGYO
|4,23
|14.236.353
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.050.689
|% -9,95
|
|KATMR
|3,19
|52.597.101
|% -7,54
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|ERBOS
|127,90
|64.622.972
|% -5,40
|
|GARAN
|8,64
|304.445.853
|% -1,03
|
|THYAO
|13,73
|243.964.533
|% -0,87
|
|PETKM
|5,37
|239.162.076
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,13
|203.989.645
|% -0,28
|
|BIOEN
|28,38
|186.239.771
|% 6,37
|
|EKGYO
|1,90
|92.983.092
|% 0,00
|
|PETKM
|5,37
|239.162.076
|% 0,19
|
|TSKB
|1,27
|55.908.181
|% -0,78
|
|ODAS
|1,94
|85.282.612
|% -3,96
|
|YKBNK
|2,26
|92.170.824
|% -0,88
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6914
|8,6944
|% 0,10
|
|Euro
|10,2974
|10,3037
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,9577
|12,0176
|% 0,05
|
|Frank
|9,4434
|9,5002
|% 1,06
|
|Riyal
|2,3125
|2,3241
|% 0,16
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|8,19
|
|Altın Gr.
|506
|506
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.361
|3.411
|17,00
|
|Tam
|3.339
|3.425
|18,69
|
|Yarım
|1.614
|1.657
|9,04
|
|Çeyrek
|810
|828
|4,52
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,16
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,01
|
|B. Petrol
|72,92
|72,92
|-0,51
|