***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2021 12:45
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECT Fonu Haziran/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948454
BIST
12:411.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -5,93
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.382
12:418,6973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0120
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
12:4110,3082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0577
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
12:41506,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,29
|Açılış
|: 506,06
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler12:41
|TUREX
|11,57
|10.417.593
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,00
|5.347.540
|% 9,49
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|BIOEN
|28,36
|188.280.025
|% 6,30
|
|LOGO
|39,08
|118.588.317
|% 6,14
|
|SNGYO
|4,23
|14.236.547
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.100.181
|% -9,95
|
|KATMR
|3,20
|53.072.685
|% -7,25
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|ERBOS
|128,10
|65.091.197
|% -5,25
|
|GARAN
|8,64
|305.089.557
|% -1,03
|
|THYAO
|13,74
|251.843.761
|% -0,79
|
|PETKM
|5,38
|240.141.001
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,13
|204.631.203
|% -0,28
|
|BIOEN
|28,36
|188.280.025
|% 6,30
|
|EKGYO
|1,91
|93.155.006
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,26
|110.287.953
|% -0,88
|
|PETKM
|5,38
|240.141.001
|% 0,37
|
|ODAS
|1,94
|86.145.567
|% -3,96
|
|TSKB
|1,27
|55.919.683
|% -0,78
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6916
|8,6973
|% 0,14
|
|Euro
|10,3019
|10,3082
|% 0,56
|
|Sterlin
|11,9516
|12,0116
|% -0,00
|
|Frank
|9,4383
|9,4951
|% 1,01
|
|Riyal
|2,3110
|2,3226
|% 0,09
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|8,19
|
|Altın Gr.
|506
|506
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.361
|3.411
|17,00
|
|Tam
|3.339
|3.425
|18,69
|
|Yarım
|1.614
|1.657
|9,04
|
|Çeyrek
|810
|828
|4,52
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,16
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,01
|
|B. Petrol
|72,92
|72,92
|-0,51
|