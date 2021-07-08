***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2021 12:47
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECV Fonu Haziran/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948459
BIST
13:161.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,13
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.378
13:168,6995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0142
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
13:1610,3167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0662
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
13:16506,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,37
|Açılış
|: 506,13
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler13:16
|TUREX
|11,57
|10.714.560
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,00
|13.860.813
|% 9,49
|
|DENGE
|1,30
|534.562
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|136.252
|% 8,32
|
|LOGO
|39,44
|126.915.928
|% 7,12
|
|SNGYO
|4,23
|14.256.272
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.304.327
|% -9,95
|
|KATMR
|3,16
|56.171.528
|% -8,41
|
|EMKEL
|2,20
|13.759.374
|% -7,17
|
|ERBOS
|127,00
|71.248.795
|% -6,07
|
|GARAN
|8,64
|347.476.723
|% -1,03
|
|THYAO
|13,65
|323.526.074
|% -1,44
|
|PETKM
|5,35
|263.414.438
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,07
|243.168.242
|% -1,12
|
|BIOEN
|28,18
|218.547.388
|% 5,62
|
|EKGYO
|1,88
|120.748.925
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,25
|140.472.400
|% -1,32
|
|TSKB
|1,27
|63.880.742
|% -0,78
|
|PETKM
|5,35
|263.414.438
|% -0,19
|
|ODAS
|1,94
|90.833.543
|% -3,96
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6957
|8,6995
|% 0,16
|
|Euro
|10,2987
|10,3167
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,9314
|11,9912
|% -0,17
|
|Frank
|9,4324
|9,4892
|% 0,95
|
|Riyal
|2,3094
|2,3210
|% 0,02
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|4,17
|
|Altın Gr.
|506
|506
|2,14
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|9,00
|
|Tam
|3.335
|3.421
|14,17
|
|Yarım
|1.612
|1.655
|6,85
|
|Çeyrek
|808
|827
|3,43
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,85
|72,85
|-0,58
|