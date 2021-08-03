***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2021 13:07
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GZM Fonu Temmuz/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954358
BIST
13:011.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.406
En Düşük
1.394
13:018,3241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0238
|Açılış
|: 8,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3816
En Düşük
8,2921
13:019,9248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9683
En Düşük
9,8542
13:01484,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,18
|Açılış
|: 484,55
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler12:59
|IDGYO
|3,63
|11.566.466
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|29.014.825
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|118.404
|% 9,99
|
|AGYO
|3,21
|33.940.949
|% 9,93
|
|DAGI
|2,68
|22.870.033
|% 9,84
|
|FADE
|12,51
|23.696.995
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|158.052.618
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,26
|111.146.616
|% -8,73
|
|BAYRK
|9,26
|26.746.271
|% -7,49
|
|CEOEM
|8,59
|32.098.337
|% -6,63
|
|GARAN
|8,71
|807.914.448
|% 1,87
|
|EREGL
|19,97
|530.151.688
|% 1,37
|
|SISE
|7,76
|449.305.299
|% 0,52
|
|ASELS
|16,03
|347.668.617
|% -0,06
|
|KRDMD
|7,83
|324.513.396
|% 0,26
|
|YKBNK
|2,44
|297.864.068
|% 0,83
|
|GARAN
|8,71
|807.914.448
|% 1,87
|
|PEKGY
|1,00
|76.172.121
|% 3,09
|
|KARSN
|4,15
|298.468.350
|% 0,73
|
|EKGYO
|1,82
|110.915.068
|% 0,55
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3220
|8,3261
|% -0,26
|
|Euro
|9,8969
|9,9023
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,5464
|11,6043
|% -0,10
|
|Frank
|9,1701
|9,2253
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2126
|2,2237
|% -0,30
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-3,36
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-2,59
|
|Cumhuriyet
|3.211
|3.259
|-13,00
|
|Tam
|3.196
|3.277
|-14,95
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|-7,23
|
|Çeyrek
|775
|792
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,49
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,50
|73,50
|0,61
|