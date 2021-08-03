***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2021 13:08
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EBD Fonu Temmuz/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954363
BIST
13:001.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,09
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.406
En Düşük
1.394
13:008,3242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0237
|Açılış
|: 8,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3816
En Düşük
8,2921
13:009,9025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0206
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9683
En Düşük
9,8542
13:00484,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,27
|Açılış
|: 484,45
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler13:00
|IDGYO
|3,63
|11.566.179
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|29.009.524
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|118.404
|% 9,99
|
|AGYO
|3,21
|33.915.324
|% 9,93
|
|DAGI
|2,68
|22.870.033
|% 9,84
|
|FADE
|12,51
|23.666.158
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|156.919.758
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,29
|109.821.703
|% -8,40
|
|BAYRK
|9,25
|26.717.545
|% -7,59
|
|CEOEM
|8,61
|31.785.418
|% -6,41
|
|GARAN
|8,71
|806.257.101
|% 1,87
|
|EREGL
|19,98
|528.618.656
|% 1,42
|
|SISE
|7,76
|449.015.529
|% 0,52
|
|ASELS
|16,05
|346.687.949
|% 0,06
|
|KRDMD
|7,83
|323.268.028
|% 0,26
|
|YKBNK
|2,45
|296.714.527
|% 1,24
|
|GARAN
|8,71
|806.257.101
|% 1,87
|
|PEKGY
|1,00
|75.754.038
|% 3,09
|
|KARSN
|4,15
|297.727.653
|% 0,73
|
|EKGYO
|1,82
|110.824.548
|% 0,55
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3242
|8,3242
|% -0,28
|
|Euro
|9,8994
|9,9025
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,5492
|11,6071
|% -0,07
|
|Frank
|9,1739
|9,2292
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2126
|2,2237
|% -0,30
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-3,04
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|3.211
|3.259
|-13,00
|
|Tam
|3.197
|3.278
|-13,82
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|-6,68
|
|Çeyrek
|775
|793
|-3,34
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,47
|73,47
|0,58
|