***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2021 17:38
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECV Fonu Ağustos/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962799
BIST
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
0
En Düşük
0
18:058,5023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0401
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,5191
En Düşük
8,4540
18:0510,0630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0463
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
18:05488,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,05
|Açılış
|: 488,80
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,02
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARSN
|3,74
|110.610.875
|% 0,00
|
|TUKAS
|6,66
|12.195.529
|% 0,00
|
|KATMR
|1,44
|100.988.063
|% 0,00
|
|KGYO
|6,75
|8.232.286
|% 0,00
|
|ARENA
|10,16
|7.524.953
|% 0,00
|
|KARSN
|3,74
|110.610.875
|% 0,00
|
|TUKAS
|6,66
|12.195.529
|% 0,00
|
|KATMR
|1,44
|100.988.063
|% 0,00
|
|KGYO
|6,75
|8.232.286
|% 0,00
|
|ARENA
|10,16
|7.524.953
|% 0,00
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% 0,00
|
|THYAO
|12,42
|871.238.915
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,64
|468.401.688
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,26
|462.151.648
|% 0,00
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,61
|66.654.168
|% 0,00
|
|ODAS
|1,45
|161.737.105
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|172.657.895
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4983
|8,5023
|% 0,47
|
|Euro
|10,0551
|10,0630
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,6784
|11,7370
|% 0,54
|
|Frank
|9,2093
|9,2648
|% 0,79
|
|Riyal
|2,2605
|2,2718
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-1,17
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,62
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|72,81
|72,81
|0,21
|