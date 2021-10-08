***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 15:45
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECV Fonu Eylül/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968725
BIST
17:101.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,72
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
17:108,9376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0626
|Açılış
|: 8,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
17:1010,3390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0637
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
17:10508,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 7,51
|Açılış
|: 508,17
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler17:10
|AYCES
|55,00
|4.414.211
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|25.257.819
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.348.538
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,94
|5.481.298
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.804.113
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.256.448
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.354.738
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,84
|234.110.330
|% -8,68
|
|GARAN
|9,33
|1.200.827.054
|% -0,64
|
|ASELS
|15,81
|941.679.321
|% 1,93
|
|SASA
|27,52
|860.608.621
|% 2,99
|
|THYAO
|14,13
|811.042.069
|% 0,07
|
|PETKM
|6,17
|747.267.559
|% -0,96
|
|EKGYO
|1,78
|381.520.237
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|388.192.611
|% -0,84
|
|GARAN
|9,33
|1.200.827.054
|% -0,64
|
|PETKM
|6,17
|747.267.559
|% -0,96
|
|DOHOL
|2,55
|279.471.728
|% -1,16
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9329
|8,9376
|% 0,71
|
|Euro
|10,3266
|10,3390
|% 0,62
|
|Sterlin
|12,1245
|12,1853
|% 0,71
|
|Frank
|9,5743
|9,6320
|% 0,67
|
|Riyal
|2,3703
|2,3822
|% 0,51
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|15,63
|
|Altın Gr.
|508
|508
|7,35
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|61,00
|
|Tam
|3.341
|3.427
|24,59
|
|Yarım
|1.615
|1.658
|11,89
|
|Çeyrek
|810
|829
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,02
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,16
|
|B. Petrol
|83,06
|83,06
|1,11
|