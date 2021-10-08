***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 15:45
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECT Fonu Eylül/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968726
BIST
15:411.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,71
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.404
En Düşük
1.394
15:418,9068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0318
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:4110,3085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0332
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:41507,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 7,27
|Açılış
|: 507,93
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
508,25
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:41
|PKENT
|3.520,00
|38.615.937
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|24.789.308
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.067.884
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.333.153
|% 9,99
|
|AYCES
|54,80
|3.884.439
|% 9,60
|
|SEYKM
|14,58
|2.634.271
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.057.869
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|219.564.619
|% -9,87
|
|PAMEL
|43,30
|19.873.306
|% -9,75
|
|GARAN
|9,45
|759.902.844
|% 0,64
|
|THYAO
|14,21
|694.364.236
|% 0,64
|
|PETKM
|6,19
|671.402.132
|% -0,64
|
|SASA
|27,60
|653.899.275
|% 3,29
|
|ASELS
|15,50
|596.338.756
|% -0,06
|
|EKGYO
|1,78
|357.304.917
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,41
|286.322.113
|% 0,84
|
|PETKM
|6,19
|671.402.132
|% -0,64
|
|DOHOL
|2,57
|257.323.617
|% -0,39
|
|GARAN
|9,45
|759.902.844
|% 0,64
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9038
|8,9068
|% 0,36
|
|Euro
|10,3047
|10,3085
|% 0,32
|
|Sterlin
|12,1033
|12,1640
|% 0,53
|
|Frank
|9,5687
|9,6264
|% 0,61
|
|Riyal
|2,3676
|2,3795
|% 0,40
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|17,96
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,20
|
|Cumhuriyet
|3.346
|3.396
|51,00
|
|Tam
|3.322
|3.406
|3,93
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|1,90
|
|Çeyrek
|805
|824
|0,96
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,02
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,01
|
|B. Petrol
|82,59
|82,59
|0,64
|