***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 15:46
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EC2 Fonu Eylül/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968729
BIST
17:101.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,87
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
17:108,9374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0624
|Açılış
|: 8,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
17:1010,3370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0617
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
17:10507,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 7,05
|Açılış
|: 508,17
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler17:08
|MAALT
|179,30
|25.257.819
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.412.781
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.481.298
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.348.155
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.802.509
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.243.673
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.304.145
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,82
|233.550.205
|% -8,73
|
|GARAN
|9,33
|1.184.526.249
|% -0,64
|
|ASELS
|15,77
|925.370.004
|% 1,68
|
|SASA
|27,54
|856.296.617
|% 3,07
|
|THYAO
|14,13
|807.518.449
|% 0,07
|
|PETKM
|6,16
|745.827.554
|% -1,12
|
|EKGYO
|1,79
|381.433.469
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,38
|388.036.062
|% -0,42
|
|GARAN
|9,33
|1.184.526.249
|% -0,64
|
|PETKM
|6,16
|745.827.554
|% -1,12
|
|DOHOL
|2,56
|279.390.559
|% -0,78
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9337
|8,9400
|% 0,73
|
|Euro
|10,3358
|10,3413
|% 0,64
|
|Sterlin
|12,1163
|12,1771
|% 0,64
|
|Frank
|9,5686
|9,6263
|% 0,61
|
|Riyal
|2,3694
|2,3813
|% 0,48
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|15,69
|
|Altın Gr.
|508
|508
|7,35
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|61,00
|
|Tam
|3.341
|3.427
|24,59
|
|Yarım
|1.615
|1.658
|11,89
|
|Çeyrek
|810
|829
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,03
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|0,15
|
|B. Petrol
|83,09
|83,09
|1,14
|