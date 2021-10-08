***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 15:46
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EBD Fonu Eylül/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968730
BIST
15:381.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
15:388,9074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0324
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:3810,3090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0337
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:38507,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 7,05
|Açılış
|: 507,71
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
507,92
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:36
|AYCES
|55,00
|3.746.991
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|24.777.116
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.552.577
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.028.918
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.333.153
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.632.390
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.050.575
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|219.524.403
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,72
|191.349.869
|% -9,01
|
|THYAO
|14,21
|685.497.490
|% 0,64
|
|PETKM
|6,20
|666.894.746
|% -0,48
|
|GARAN
|9,44
|663.849.601
|% 0,53
|
|SASA
|27,58
|649.129.194
|% 3,22
|
|ASELS
|15,50
|585.196.911
|% -0,06
|
|EKGYO
|1,78
|357.300.359
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,40
|271.187.605
|% 0,42
|
|PETKM
|6,20
|666.894.746
|% -0,48
|
|DOHOL
|2,56
|253.812.798
|% -0,78
|
|GARAN
|9,44
|663.849.601
|% 0,53
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9086
|8,9114
|% 0,41
|
|Euro
|10,3083
|10,3113
|% 0,35
|
|Sterlin
|12,1063
|12,1670
|% 0,55
|
|Frank
|9,5588
|9,6164
|% 0,51
|
|Riyal
|2,3652
|2,3771
|% 0,30
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|16,22
|
|Altın Gr.
|505
|506
|4,85
|
|Cumhuriyet
|3.345
|3.395
|50,00
|
|Tam
|3.329
|3.413
|11,23
|
|Yarım
|1.609
|1.651
|5,43
|
|Çeyrek
|807
|826
|2,72
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|82,38
|82,38
|0,43
|