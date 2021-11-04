***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2021 11:06
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GZN Fonu Ekim/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974649
BIST
13:321.570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 23,28
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.572
En Düşük
1.562
13:329,7133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0726
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7197
En Düşük
9,6257
13:3211,2287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0281
|Açılış
|: 11,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2804
En Düşük
11,1804
13:32555,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 6,74
|Açılış
|: 555,24
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
555,37
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler13:32
|PRKAB
|27,16
|95.555.942
|% 9,96
|
|HLGYO
|2,88
|48.837.447
|% 9,92
|
|BALAT
|9,11
|708.949
|% 9,89
|
|ITTFH
|1,35
|44.542.435
|% 9,76
|
|ADESE
|1,25
|56.800.792
|% 9,65
|
|BASGZ
|28,04
|9.213.103
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.176.547
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,70
|222.567.704
|% -7,11
|
|CANTE
|12,15
|64.308.545
|% -6,54
|
|DGKLB
|2,37
|112.287.632
|% -5,58
|
|THYAO
|16,70
|2.016.358.284
|% 7,19
|
|GARAN
|10,52
|1.401.423.106
|% 1,35
|
|KRDMD
|7,29
|514.528.735
|% 0,55
|
|TSKB
|1,55
|495.528.242
|% 3,33
|
|ISCTR
|6,04
|384.815.336
|% 1,34
|
|TSKB
|1,55
|495.528.242
|% 3,33
|
|SKBNK
|1,10
|156.136.182
|% 0,92
|
|GARAN
|10,52
|1.401.423.106
|% 1,35
|
|THYAO
|16,70
|2.016.358.284
|% 7,19
|
|GLYHO
|1,93
|222.257.587
|% 7,22
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7076
|9,7133
|% 0,75
|
|Euro
|11,2190
|11,2287
|% 0,25
|
|Sterlin
|13,1837
|13,2498
|% 0,23
|
|Frank
|10,5823
|10,6461
|% 0,49
|
|Riyal
|2,5804
|2,5934
|% 0,73
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,60
|
|Altın Gr.
|554
|554
|5,16
|
|Cumhuriyet
|3.663
|3.718
|22,00
|
|Tam
|3.647
|3.739
|20,42
|
|Yarım
|1.763
|1.808
|9,87
|
|Çeyrek
|884
|904
|4,94
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,07
|
|B. Petrol
|83,17
|83,17
|1,18
|