***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2021 11:08
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GJM Fonu Ekim/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974652
BIST
13:311.570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 23,39
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.572
En Düşük
1.562
13:319,7133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0726
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7197
En Düşük
9,6257
13:3111,2287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0281
|Açılış
|: 11,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2804
En Düşük
11,1804
13:31555,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 6,74
|Açılış
|: 555,24
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
555,37
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler13:31
|PRKAB
|27,16
|95.956.824
|% 9,96
|
|HLGYO
|2,88
|48.841.206
|% 9,92
|
|BALAT
|9,11
|708.949
|% 9,89
|
|ADESE
|1,25
|57.287.236
|% 9,65
|
|ITTFH
|1,34
|53.982.269
|% 8,94
|
|BASGZ
|28,04
|9.240.582
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.181.394
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,69
|223.053.889
|% -7,31
|
|CANTE
|12,16
|64.655.501
|% -6,46
|
|TETMT
|163,70
|1.961.723
|% -5,65
|
|THYAO
|16,69
|2.022.636.597
|% 7,12
|
|GARAN
|10,53
|1.407.829.889
|% 1,45
|
|KRDMD
|7,29
|517.280.048
|% 0,55
|
|TSKB
|1,54
|509.620.514
|% 2,67
|
|ISCTR
|6,04
|392.704.830
|% 1,34
|
|TSKB
|1,54
|509.620.514
|% 2,67
|
|SKBNK
|1,09
|156.449.203
|% 0,00
|
|GARAN
|10,53
|1.407.829.889
|% 1,45
|
|THYAO
|16,69
|2.022.636.597
|% 7,12
|
|GLYHO
|1,94
|222.477.773
|% 7,78
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7076
|9,7133
|% 0,75
|
|Euro
|11,2190
|11,2287
|% 0,25
|
|Sterlin
|13,1913
|13,2574
|% 0,29
|
|Frank
|10,5888
|10,6526
|% 0,56
|
|Riyal
|2,5817
|2,5947
|% 0,78
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|8,05
|
|Altın Gr.
|554
|555
|6,02
|
|Cumhuriyet
|3.663
|3.718
|22,00
|
|Tam
|3.651
|3.743
|24,39
|
|Yarım
|1.765
|1.810
|11,79
|
|Çeyrek
|885
|905
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,70
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,09
|
|B. Petrol
|83,28
|83,28
|1,29
|