***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2021 11:09
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECA Fonu Ekim/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974656
BIST
10:551.569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 21,86
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.572
En Düşük
1.562
10:559,7065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0658
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7196
En Düşük
9,6257
10:5511,2349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0343
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2804
En Düşük
11,1804
10:55552,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 4,17
|Açılış
|: 552,66
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,34
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler10:53
|CLEBI
|188,60
|48.712.127
|% 9,97
|
|BALAT
|9,11
|203.062
|% 9,89
|
|PRKAB
|27,08
|51.852.112
|% 9,64
|
|HLGYO
|2,87
|29.267.120
|% 9,54
|
|SNPAM
|14,87
|73.398
|% 8,54
|
|BASGZ
|28,04
|6.440.395
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|17.034.659
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,75
|88.436.811
|% -6,13
|
|TETMT
|164,90
|388.381
|% -4,96
|
|CANTE
|12,42
|22.047.800
|% -4,46
|
|THYAO
|16,63
|1.160.270.413
|% 6,74
|
|GARAN
|10,54
|615.889.778
|% 1,54
|
|TSKB
|1,56
|313.450.979
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,92
|265.111.674
|% 1,39
|
|KRDMD
|7,30
|262.457.915
|% 0,69
|
|TSKB
|1,56
|313.450.979
|% 4,00
|
|SKBNK
|1,10
|124.466.002
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,92
|265.111.674
|% 1,39
|
|THYAO
|16,63
|1.160.270.413
|% 6,74
|
|GARAN
|10,54
|615.889.778
|% 1,54
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6957
|9,7007
|% 0,62
|
|Euro
|11,2191
|11,2281
|% 0,25
|
|Sterlin
|13,1888
|13,2549
|% 0,27
|
|Frank
|10,5577
|10,6213
|% 0,26
|
|Riyal
|2,5745
|2,5874
|% 0,49
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|4,33
|
|Altın Gr.
|553
|553
|4,33
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,04
|
|B. Petrol
|81,99
|81,99
|0,00
|