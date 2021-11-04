***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2021 11:10
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EBD Fonu Ekim/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974658
BIST
10:581.570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 22,60
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.572
En Düşük
1.562
10:589,7167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0760
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7196
En Düşük
9,6257
10:5811,2413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0407
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2804
En Düşük
11,1804
10:58552,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 4,01
|Açılış
|: 552,63
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,34
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler10:58
|HLGYO
|2,88
|45.207.063
|% 9,92
|
|BALAT
|9,11
|203.062
|% 9,89
|
|PRKAB
|26,96
|58.461.739
|% 9,15
|
|SNPAM
|14,87
|73.398
|% 8,54
|
|CLEBI
|184,40
|83.136.173
|% 7,52
|
|BASGZ
|28,04
|6.950.303
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|17.218.633
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,68
|109.859.949
|% -7,51
|
|TETMT
|163,00
|857.310
|% -6,05
|
|CANTE
|12,38
|24.819.289
|% -4,77
|
|THYAO
|16,54
|1.227.312.571
|% 6,16
|
|GARAN
|10,55
|681.779.838
|% 1,64
|
|TSKB
|1,56
|327.207.719
|% 4,00
|
|KRDMD
|7,33
|280.037.534
|% 1,10
|
|YKBNK
|2,92
|268.185.619
|% 1,39
|
|TSKB
|1,56
|327.207.719
|% 4,00
|
|SKBNK
|1,10
|130.141.334
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,92
|268.185.619
|% 1,39
|
|THYAO
|16,54
|1.227.312.571
|% 6,16
|
|GARAN
|10,55
|681.779.838
|% 1,64
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7070
|9,7167
|% 0,79
|
|Euro
|11,2276
|11,2413
|% 0,36
|
|Sterlin
|13,1889
|13,2551
|% 0,27
|
|Frank
|10,5561
|10,6197
|% 0,24
|
|Riyal
|2,5742
|2,5871
|% 0,48
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|2,97
|
|Altın Gr.
|553
|553
|4,14
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,04
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|0,45
|