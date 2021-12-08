***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 17:47
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GZN Fonu Kasım/2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982058
BIST
17:312.009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 27,95
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:3113,7393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,2492
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:3115,5615
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 0,3444
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:31787,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 12,77
|Açılış
|: 787,15
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:31
|BAGFS
|13,97
|11.456.724
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|863.568.951
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|4.930.931
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|CRDFA
|4,86
|16.308.751
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|120.720.934
|% -9,97
|
|THYAO
|20,58
|4.723.244.061
|% 7,19
|
|SISE
|14,94
|4.382.377.830
|% 1,84
|
|GARAN
|12,01
|4.250.538.834
|% 1,52
|
|ASELS
|24,06
|2.417.517.315
|% 4,25
|
|KRDMD
|9,76
|2.262.474.006
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,54
|1.868.907.073
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.478.494.163
|% 1,68
|
|GARAN
|12,01
|4.250.538.834
|% 1,52
|
|TSKB
|1,64
|559.745.434
|% 1,23
|
|SISE
|14,94
|4.382.377.830
|% 1,84
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7374
|13,7393
|% 1,85
|
|Euro
|15,5224
|15,5615
|% 2,26
|
|Sterlin
|18,0837
|18,1744
|% 1,53
|
|Frank
|14,8234
|14,9127
|% 2,03
|
|Riyal
|3,6501
|3,6684
|% 1,83
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-4,07
|
|Altın Gr.
|787
|787
|12,94
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,39
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|0,12
|
|B. Petrol
|75,30
|75,30
|-0,14
|