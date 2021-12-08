***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 17:48
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECT Fonu Kasım/2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982064
BIST
17:362.009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 27,51
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:3613,7082
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2181
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:3615,5197
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,3026
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:36786,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 12,02
|Açılış
|: 786,61
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:34
|BAGFS
|13,97
|11.456.724
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|863.568.951
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|4.930.931
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|CRDFA
|4,86
|16.308.751
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|120.720.934
|% -9,97
|
|THYAO
|20,58
|4.723.244.061
|% 7,19
|
|SISE
|14,94
|4.382.377.830
|% 1,84
|
|GARAN
|12,01
|4.250.538.834
|% 1,52
|
|ASELS
|24,06
|2.417.517.315
|% 4,25
|
|KRDMD
|9,76
|2.262.474.006
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,54
|1.868.907.073
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.478.494.163
|% 1,68
|
|GARAN
|12,01
|4.250.538.834
|% 1,52
|
|TSKB
|1,64
|559.745.434
|% 1,23
|
|SISE
|14,94
|4.382.377.830
|% 1,84
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7106
|13,7134
|% 1,66
|
|Euro
|15,5001
|15,5305
|% 2,06
|
|Sterlin
|18,1456
|18,2366
|% 1,88
|
|Frank
|14,8740
|14,9636
|% 2,38
|
|Riyal
|3,6627
|3,6811
|% 2,18
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-5,40
|
|Altın Gr.
|790
|790
|15,33
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,90
|0,13
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|-0,38
|