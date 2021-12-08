***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 17:50
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECA Fonu Kasım/2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982066
BIST
17:492.007
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 26,20
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:4913,7151
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,2250
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:4915,5279
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 0,3108
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:49785,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 11,62
|Açılış
|: 785,99
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:49
|BAGFS
|13,97
|11.505.074
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|864.881.631
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|5.033.930
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|SEKUR
|22,70
|45.826.421
|% 9,98
|
|CRDFA
|4,86
|16.318.525
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|121.281.714
|% -9,97
|
|THYAO
|20,46
|4.859.469.624
|% 6,56
|
|GARAN
|12,02
|4.535.748.523
|% 1,61
|
|SISE
|14,85
|4.481.972.250
|% 1,23
|
|ASELS
|24,10
|2.523.950.172
|% 4,42
|
|KRDMD
|9,83
|2.471.851.256
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,53
|1.874.057.949
|% 5,42
|
|YKBNK
|3,63
|1.516.969.383
|% 1,68
|
|GARAN
|12,02
|4.535.748.523
|% 1,61
|
|TSKB
|1,65
|587.226.890
|% 1,85
|
|SISE
|14,85
|4.481.972.250
|% 1,23
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6976
|13,7151
|% 1,67
|
|Euro
|15,4802
|15,5279
|% 2,04
|
|Sterlin
|18,0922
|18,1829
|% 1,58
|
|Frank
|14,8203
|14,9096
|% 2,01
|
|Riyal
|3,6508
|3,6691
|% 1,85
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-2,67
|
|Altın Gr.
|786
|786
|11,84
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,44
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,12
|
|B. Petrol
|75,21
|75,21
|-0,23
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:59BRISA
Yüzde 5.31 oranında artışla 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 826, 978 adet işlem
-
17:58BEYAZ
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 280, 292 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 6.02 oranında artışla 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 556, 111 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 5 artarak (% 1.45 ) 1, 783
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, PCILT, HEKTS, BEYAZ, METUR, BAGFS, MZHLD, NIBAS, RNPOL, RALYH