***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 17:50
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
EBD Fonu Kasım/2021 Dönemi Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982068
BIST
17:592.008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 26,94
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:5913,7010
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2109
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:5915,5354
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 0,3183
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:59784,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 9,86
|Açılış
|: 784,24
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BAGFS
|13,97
|11.509.405
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|865.112.005
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|5.033.930
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|SEKUR
|22,70
|48.987.734
|% 9,98
|
|CRDFA
|4,86
|16.420.580
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|121.803.158
|% -9,97
|
|THYAO
|20,44
|4.917.433.741
|% 6,46
|
|GARAN
|12,01
|4.658.088.069
|% 1,52
|
|SISE
|14,82
|4.525.180.497
|% 1,02
|
|ASELS
|23,94
|2.580.285.751
|% 3,73
|
|KRDMD
|9,86
|2.564.618.781
|% 1,65
|
|EKGYO
|2,54
|1.875.191.936
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.527.338.446
|% 1,68
|
|GARAN
|12,01
|4.658.088.069
|% 1,52
|
|TSKB
|1,65
|593.977.608
|% 1,85
|
|SISE
|14,82
|4.525.180.497
|% 1,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6989
|13,7010
|% 1,56
|
|Euro
|15,5061
|15,5354
|% 2,09
|
|Sterlin
|18,0377
|18,1281
|% 1,28
|
|Frank
|14,7823
|14,8713
|% 1,75
|
|Riyal
|3,6425
|3,6607
|% 1,62
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-0,85
|
|Altın Gr.
|786
|786
|11,62
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,48
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,87
|0,10
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-0,16
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59BRISA
Yüzde 5.31 oranında artışla 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 826, 978 adet işlem
-
17:58BEYAZ
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 280, 292 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 6.02 oranında artışla 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 556, 111 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 5 artarak (% 1.45 ) 1, 783
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, PCILT, HEKTS, BEYAZ, METUR, BAGFS, MZHLD, NIBAS, RNPOL, RALYH