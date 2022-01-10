***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2022 13:24
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECV Fonu Aralık/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991555
BIST
14:462.063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 29,54
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:4613,8869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0805
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8869
En Düşük
13,6904
14:4615,7393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0140
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:46800,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 3,57
|Açılış
|: 800,88
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,70
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:44
|INTEM
|118,80
|26.279.560
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.988.189
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|30.130.079
|% 9,98
|
|BURCE
|34,00
|5.925.107
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ELITE
|18,18
|200.999.649
|% -8,37
|
|LIDFA
|4,41
|53.182.140
|% -7,35
|
|IHAAS
|9,99
|3.033.360
|% -4,86
|
|SANEL
|6,49
|6.464.607
|% -4,56
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,74
|2.940.276.137
|% 7,22
|
|GARAN
|11,83
|1.749.416.341
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,77
|1.506.242.972
|% 1,47
|
|SISE
|15,11
|1.215.020.256
|% 1,68
|
|EREGL
|30,86
|1.167.619.218
|% 0,78
|
|YKBNK
|3,76
|1.053.442.290
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,40
|587.729.679
|% 2,56
|
|GARAN
|11,83
|1.749.416.341
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,77
|1.506.242.972
|% 1,47
|
|THYAO
|26,74
|2.940.276.137
|% 7,22
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8534
|13,8651
|% 0,43
|
|Euro
|15,6942
|15,7211
|% -0,03
|
|Sterlin
|18,7275
|18,8215
|% 0,08
|
|Frank
|14,9455
|15,0355
|% -0,20
|
|Riyal
|3,6711
|3,6895
|% 0,12
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|4,77
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,52
|
|Cumhuriyet
|5.309
|5.389
|-12,00
|
|Tam
|5.289
|5.423
|-9,10
|
|Yarım
|2.556
|2.623
|-4,41
|
|Çeyrek
|1.282
|1.312
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|10,00
|0,09
|
|B. Petrol
|81,63
|81,63
|-0,12
|
Seans Raporu
14:44
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