***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2022 13:24
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECB Fonu Aralık/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991558
BIST
14:382.063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 29,89
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:3813,8390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0326
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
14:3815,6984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0269
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:38800,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,52
|Açılış
|: 800,83
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,70
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:36
|INTEM
|118,80
|25.694.243
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.983.760
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|30.123.448
|% 9,98
|
|BURCE
|34,00
|5.874.074
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ELITE
|18,12
|199.557.305
|% -8,67
|
|LIDFA
|4,42
|52.998.204
|% -7,14
|
|IHAAS
|9,98
|2.959.724
|% -4,95
|
|SANEL
|6,49
|6.454.894
|% -4,56
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,68
|2.900.762.308
|% 6,98
|
|GARAN
|11,83
|1.730.833.196
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,78
|1.494.402.798
|% 1,55
|
|SISE
|15,13
|1.201.796.166
|% 1,82
|
|EREGL
|30,86
|1.158.287.596
|% 0,78
|
|YKBNK
|3,75
|1.051.666.172
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,41
|582.295.615
|% 2,99
|
|GARAN
|11,83
|1.730.833.196
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,78
|1.494.402.798
|% 1,55
|
|THYAO
|26,68
|2.900.762.308
|% 6,98
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8205
|13,8438
|% 0,27
|
|Euro
|15,6591
|15,6899
|% -0,23
|
|Sterlin
|18,7406
|18,8346
|% 0,14
|
|Frank
|14,9521
|15,0422
|% -0,16
|
|Riyal
|3,6742
|3,6926
|% 0,20
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|4,62
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,52
|
|Cumhuriyet
|5.299
|5.379
|-22,00
|
|Tam
|5.276
|5.410
|-22,74
|
|Yarım
|2.550
|2.617
|-11,01
|
|Çeyrek
|1.279
|1.308
|-5,50
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,49
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,97
|0,07
|
|B. Petrol
|81,66
|81,66
|-0,09
|
Seans Raporu
14:36
daha fazla
-
14:51ALKIM
Yüzde 4.45 oranında artışla 18.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 585, 327 adet işlem
-
14:49OZKGY
Yüzde 8.58 oranında artışla 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 611, 535 adet işlem
-
14:49OZKGY
Yüzde 8.58 oranında artışla 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 611, 535 adet işlem
-
14:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, BIMAS, FROTO
-
14:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 04 artarak (% 1.48 ) 1, 855