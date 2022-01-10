***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2022 13:25
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
ECA Fonu Aralık/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991559
BIST
14:392.063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 29,86
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:3913,8390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0326
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
14:3915,6984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0269
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:39800,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,52
|Açılış
|: 800,83
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,70
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:36
|INTEM
|118,80
|25.541.501
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.983.760
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|30.103.804
|% 9,98
|
|BURCE
|34,00
|5.841.638
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ELITE
|18,13
|199.053.788
|% -8,62
|
|LIDFA
|4,40
|52.866.902
|% -7,56
|
|IHAAS
|9,98
|2.957.337
|% -4,95
|
|SANEL
|6,50
|6.450.718
|% -4,41
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,78
|2.876.348.828
|% 7,38
|
|GARAN
|11,84
|1.718.432.635
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,79
|1.491.360.433
|% 1,64
|
|SISE
|15,13
|1.198.556.886
|% 1,82
|
|EREGL
|30,84
|1.156.462.876
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,76
|1.047.360.595
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,42
|579.082.243
|% 3,42
|
|GARAN
|11,84
|1.718.432.635
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,79
|1.491.360.433
|% 1,64
|
|THYAO
|26,78
|2.876.348.828
|% 7,38
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8205
|13,8438
|% 0,27
|
|Euro
|15,6591
|15,6899
|% -0,23
|
|Sterlin
|18,7077
|18,8015
|% -0,03
|
|Frank
|14,9295
|15,0194
|% -0,31
|
|Riyal
|3,6684
|3,6868
|% 0,04
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|5,10
|
|Altın Gr.
|798
|798
|1,06
|
|Cumhuriyet
|5.297
|5.377
|-24,00
|
|Tam
|5.277
|5.410
|-21,90
|
|Yarım
|2.550
|2.617
|-10,60
|
|Çeyrek
|1.279
|1.309
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,97
|0,06
|
|B. Petrol
|81,68
|81,68
|-0,07
|
Seans Raporu
14:36
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14:51ALKIM
Yüzde 4.45 oranında artışla 18.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 585, 327 adet işlem
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14:49OZKGY
Yüzde 8.58 oranında artışla 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 611, 535 adet işlem
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14:49OZKGY
Yüzde 8.58 oranında artışla 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 611, 535 adet işlem
-
14:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, BIMAS, FROTO
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14:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 04 artarak (% 1.48 ) 1, 855