***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2022 13:25
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EC2 Fonu Aralık/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991560
BIST
13:132.063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 30,01
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
13:1313,7710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0354
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
13:1315,6113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1140
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
13:13797,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,38
|Açılış
|: 797,72
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler13:13
|GEDZA
|20,04
|28.877.909
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|29.825.936
|% 9,98
|
|UZERB
|56,30
|913.862
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|108.703.533
|% 9,94
|
|DOBUR
|102,00
|6.514.037
|% 9,91
|
|ELITE
|18,28
|164.264.079
|% -7,86
|
|LIDFA
|4,44
|49.053.181
|% -6,72
|
|YONGA
|25,28
|135.464
|% -6,72
|
|IHAAS
|10,05
|2.168.316
|% -4,29
|
|SUMAS
|85,30
|122.845
|% -4,16
|
|THYAO
|26,58
|2.241.627.990
|% 6,58
|
|GARAN
|11,81
|1.342.774.570
|% 0,51
|
|KRDMD
|11,83
|1.325.357.597
|% 1,98
|
|SISE
|15,15
|1.069.267.299
|% 1,95
|
|EREGL
|30,90
|1.064.777.959
|% 0,91
|
|YKBNK
|3,74
|842.439.625
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,39
|417.519.597
|% 2,14
|
|GARAN
|11,81
|1.342.774.570
|% 0,51
|
|KRDMD
|11,83
|1.325.357.597
|% 1,98
|
|ODAS
|1,39
|123.478.310
|% 0,00
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7559
|13,7710
|% -0,26
|
|Euro
|15,5940
|15,6113
|% -0,72
|
|Sterlin
|18,6812
|18,7749
|% -0,17
|
|Frank
|14,9156
|15,0054
|% -0,40
|
|Riyal
|3,6623
|3,6807
|% -0,12
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|3,14
|
|Altın Gr.
|798
|798
|0,55
|
|Cumhuriyet
|5.300
|5.380
|-21,00
|
|Tam
|5.276
|5.410
|-22,58
|
|Yarım
|2.550
|2.617
|-10,93
|
|Çeyrek
|1.279
|1.308
|-5,46
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,48
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,96
|0,05
|
|B. Petrol
|81,96
|81,96
|0,21
|